Der uneinsichtige Kurz: Das ist irgendwie bitter

Nun ist, wie Politprofessor Peter Filzmaier sagt, seine „Strahlkraft erloschen“, Kurz in erster Instanz (nicht rechtskräftig) zu bedingter Haft verurteilt. Wie bitter ist das für ihn? Das beantwortet er im „Krone“-Interview mit Conny Bischofberger, in dem er einmal mehr kraftvoll in die Offensive geht.