Dornbirn hatte in Graz wenig entgegenzusetzen

Wenn sie nicht schon in der dritten Spielminute ein unnötiges Tor bekommen hätten. Bei einem GAK-Freistoß an der Strafraumgrenze sprangen alle in der Mauer hoch, Rosenberger schoss unten durch ins kurze Eck. „Das darf nicht passieren. Aber wir machen eben solche Fehler aus Unerfahrenheit“, ärgerte sich Coach Roman Ellensohn.