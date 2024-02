Innsbruck Tourismus setzt Fokus auf den Dialog

„Lebenswertere Region ist unsere Mission“

Beleuchtet wurde in den Diskussionsrunden, welche Anforderungen an einen zukunftsfähigen Tourismus gestellt werden, welche Veranstaltungen in der Region Gäste und Einheimische begeistern können und welche Aufgaben Innsbruck Tourismus dabei verstärkt übernehmen soll. Die Beiträge der Teilnehmer bilden die Grundlage für weitere Workshops, in denene dann schon konkrete Maßnahmen erarbeitet werden sollen. „Unser Ziel ist es, dass unsere neue Tourismusstrategie von vielen Schultern getragen wird, dass sich die Menschen der Region damit identifizieren können“, sagt Obmann Peter Paul Mölk.