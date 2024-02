Mogelpackungen als gemeine Falle für Konsumenten

Vergleichen lohnt sich

Wichtigstes Kriterium für die Einschätzung eines Preises seien die Kosten pro Stück, 100 Gramm oder 100 Milliliter. „Diese müssen weitgehend ausgewiesen sein“, so Wieser. Er verweist etwa auf das von der Kammer unterstützte Online-Portal preisrunter.at – das tagesaktuell Preise in Supermärkten vergleicht. Es sei zum Staunen, welche Erhöhungen dort mitunter sichtbar werden, so Wieser.