Mogelpackung Schüttelbeutel: Manner verurteilt

Kein erkennbarer Grund für Unterschied bei Befüllung

Für das Gericht habe sich kein erkennbarer Grund für den unterschiedlichen Befüllungsgrad ergeben - außer, dass die „Mozart“-Schnitten aus Mandel und Haselnuss in der Produktion teurer seien. Zudem werde der Umweltgedanke unterstrichen - Käuferinnen und Käufer müssten in Zeiten, in denen Plastikmüll eingespart werden soll, „ein krasses Missverhältnis von Inhalt und Verpackung nicht erwarten“, sagte VKI-Juristin Barbara Bauer.