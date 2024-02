Für Leobens Start gab‘s sogar Applaus aus Berlin

Gegen Stripfing soll der nächste Dreier her, auch wenn Poms warnt: „Austrias Amateure haben gute Perspektivspieler, die müssen wir ernst nehmen. Aber wir wollen auch die Euphorie in Leoben möglichst lange aufrecht halten.“ Der vom Cup in Mitleidenschaft gezogene Platz am Monte Schlacko ist mittlerweile wieder ordentlich in Schuss, auch wenn der jüngste Regen nicht förderlich war. „Unsere Greenkeeper machen einen wirklich guten Job.“