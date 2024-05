„Ich hab keine Kraft mehr, bin jetzt leer!“

Neu an Bord als Geschäftsführer Sport ist auch Thomas Janeschitz, ein alter Bekannter im heimischen Fußball. Der 57-Jährige, zuletzt Trainer von Liga-Rivale Dornbirn und vorher unter anderem beim ÖFB (Co-Trainer von Ex-Teamchef Koller, Leiter der Trainerausbildung) freut sich auf sein Engagement unter den Hochöfen. „Meine erste Station in der Steiermark. Seit Weihnachten hat es Kontakt gegeben, Mitte Mai geht es los. DSV ist ein Klub, der für Emotion und Tradition steht und große Ziele verfolgt!“, so der Wiener, der auch der nächsten Woche entgegenfiebert. Da gibt es die Entscheidung des Protestkomitees. „Jetzt ist wichtig, dass bald Klarheit herrscht und man den Klub wieder in ruhigeren Gewässer bringt.“ Auf den ehemaligen Bundesliga-Profi wartet viel Arbeit: „DSV ist schnell von der Landesliga in den Profifußball gekommen. Da gilt es auch im strukturellen Bereich einiges zu verbessern.“