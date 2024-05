„Ich hoffe, wir finalisieren es gleich in Linz!“

Auch wenn es zuvor gegen Hartberg nur zu einem 1:1 gereicht hatte, war die Leistung seiner Blackies angesichts des Spielfilms gar nicht hoch genug einzuschätzen: „Nach acht Minuten einer weniger, dann 0:1 hinten – wie die Mannschaft das in Unterzahl korrigiert hat, war beeindruckend. Dass man mit zehn Mann ohne seinen Kapitän noch auf Sieg spielt, schaffen nicht so viele andere Mannschaften. Ich hätte nicht gedacht, dass sich unsere Situation sogar verbessern würde. Eine beeindruckende Reaktion, die mich echt stolz macht. Aber dieser Prozess ist über Jahre gewachsen. Wir haben jetzt mit Wüthrich, Kiteishvili, Prass, Böving, Biereth und den anderen viele Leader, die vorangehen, wenn es klemmt. Wir haben ja auch einen Rückstand im Cupfinale aufgeholt. Die Mannschaft ist hungrig und sie glaubt an sich. Und sie hat das Publikum hinter sich, das einspringt, wenn es eng wird, und nach dem Stankovic-Ausschluss wie der elfte Mann gewirkt hat.“