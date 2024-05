Darum ist Motocross nun härter als die Jahre davor

Der Trumpf des Steirers ist bisher eindeutig die Konstanz. In fünf von sechs Rennläufen stand er am Podest, dieses eine Mal wurde er immerhin Vierter. Am Wochenende in Imbach wurde er Zweiter und Dritter. Und an jedem Rennort holte er sich ein Tagespodest. „In diesem Jahr ist es wirklich wichtig, nicht auszulassen und jeden Punkt für die Wertung mitzunehmen. Dass es so gut läuft, hab ich ehrlich gesagt nicht erwartet.“