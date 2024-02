Dieses Juwel könnte DSV Leoben Millionen bringen!

DSV Leoben hat ein Juwel in den Reihen. Die Rede ist von Florian Wiegele. In der zweiten Cup-Runde Ende September warf Trainer Rene Poms seinen Zweier-Tormann gegen WSG Tirol in die Schlacht. Wiegele packte die Chance beim Schopf und ist mittlerweile die unumstrittene Nummer eins unter den Hochöfen!