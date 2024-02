AK-Wahl: Was sind die Themen, wer die Kandidaten?

FSG-Kandidat tritt erstmals an

Das absolut stärkste Gewicht in der AK hat die FraktionSozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG). Für sie steigt erstmals Andreas Stangl in den Ring, der das Amt des Präsidenten im 2021 vom roten Schwergewicht Johann Kalliauer übernommen hat. Seine Schwerpunkte: leistbares Leben, Gerechtigkeit („2000 Euro Mindestlohn in jeder Branche“), Gleichberechtigung der Geschlechter und die Jugend.