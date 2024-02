Doppler hat jetzt verstärkt neue Länder am Schirm

Ein Schirm, der so klein ist, dass er in jede Brusttasche eines Fracks oder Smokings passt! Als Herrenspende tanzte die Firma Doppler zuletzt auch am Opernball in Wien. Im rund 280 Kilometer entfernten Braunau wird an Strategien getüftelt, wie mit Marken wie Knirps noch mehr im Ausland gepunktet werden kann.