Unternehmerin: „Mir hat man es nicht zugetraut“

Gerti Schatzdorfer-Wölfel war Kindergärtnerin, ehe sie in den auf Metallbearbeitung spezialisierten Familienbetrieb in Zipf einstieg. „Mir hat man es nicht zugetraut“, blickt die heute 63-Jährige auf die Anfänge zurück. Nun ist die Übergabe an ihre Tochter eingeläutet, die in der Pandemie den Weg ins Unternehmen fand.