Tod der Hoffnung

Harry Potter hat in Russland ohnehin eine ganz andere Bedeutung als in unserer freien Welt. Dieses anfänglich so kindlich magische Reich, in das sich von Band zu Band immer mehr die dunklen Mächte hineindrängen. In dem viele die Augen vor der drohenden Gefahr verschließen - und sich eine Angstherrschaft mit Unterdrückung, Verfolgung, Zensur, Rassismus und Manipulation ausbreiten kann. In Russland weiß man, wie sich das anfühlt . . . Und viele hoffen auf das Happy End der guten Mächte gegen das Böse.