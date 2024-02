Go Holst, go! Innsbrucks ewige Nummer 14 wird 70

Tirols Eishockey-Legende Greg Holst feiert am Mittwoch seinen 70. Geburtstag. Just an jenem Tag, an dem seine Herzensklubs Innsbruck und VSV im Duell um den Playoff-Einzug aufeinandertreffen. Ob er in die Villacher Eishalle zuschauen kommt, lässt er sich offen. Große Party ist keine geplant.