„Nawalny ermordet“: Witwe sagt Putin den Kampf an

„Ich hätte dieses Video nicht aufnehmen sollen. Eine andere Person hätte an meiner Stelle sein sollen. Aber diese Person wurde von Wladimir Putin ermordet“, sagt die zweifache Mutter unter Tränen in dem Video, das am Montag in sozialen Medien veröffentlicht wurde. Dadurch, dass Putin Nawalny getötet habe, habe er auch versucht, Russland die Hoffnung auf Freiheit und Gerechtigkeit zu nehmen. Deshalb wolle sie den Kampf ihres Mannes nun fortsetzen, so Nawalnaja.