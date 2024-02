Mithäftling packt aus: Das geschah vor Nawalny-Tod

Zuvor sei am Donnerstagabend bereits die Durchsuchung beschleunigt worden. „Das passiert normalerweise an Feiertagen, wenn die Wärter es eilig haben, zu feiern“, wird er in der „Bild“ zitiert. „Dann sperrten sie uns ein (...). Wir hörten spät in der Nacht Autos auf das Gefängnisgelände fahren, konnten aber durch unsere Zellenfenster nicht sehen, um was es sich handelte.“ Nawalny und sein Mithäftling saßen in der abgelegenen Strafkolonie IK-3, die auch als „Polarwolf“ bezeichnet wird.