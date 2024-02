Kreml: Empörung über Nawalnys Tod „widerwärtig“

Deutschland bestellt Botschafter ein

Das deutsche Außenministerium in Berlin bestellt an diesem Montag den russischen Botschafter ein. Die politisch motivierten Verfahren gegen Nawalny sowie zahlreiche weitere Kritikerinnen und Kritiker der russischen Regierung zeigten, wie brutal die Justiz gegen Andersdenkende vorgehe, sagte eine Sprecherin. Putin unterdrücke die Meinungsfreiheit in Russland. „Wir verurteilen dies auf das Allerschärfste und fordern ausdrücklich die Freilassung aller in Russland aus politischen Gründen Inhaftierten.“