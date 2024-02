In Deutschland gehen immer mehr Firmen pleite

Keine Besserung in Sicht

Von Jänner bis November 2023 stieg in Deutschland die Zahl der Firmenpleiten um 23,2 Prozent auf 16.264 Fälle. Die Forderungen der Gläubiger bezifferten die Amtsgerichte allein für November auf rund 1,5 Milliarden Euro. „Das Insolvenzgeschehen bleibt dynamisch und wird sich auch in den nächsten Monaten nur in Richtung weiter steigender Zahlen entwickeln“, sagte Forscher Steffen Müller vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).