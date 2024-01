Düstere Prognose: 2024 geht mehr Firmen Geld aus

361 eröffnete Insolvenzen wurden 2023 in Oberösterreich gezählt. Von einer kommen am Freitag, 5. Jänner, Teile der Ausstattung unter den Hammer: 291 Posten von Fassadenbauer mglass werden versteigert. Für heuer rechnen die Experten mit einem weiterem Anstieg bei den Pleiten. Was für die düstere Prognose sorgt, lesen Sie hier.