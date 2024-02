Kosmetikhändler Body Shop ist insolvent

10.000 Jobs weltweit

Zu dem Zeitpunkt arbeiteten weltweit etwa 10.000 Menschen für The Body Shop. In Großbritannien sind es aktuell 2500, in Deutschland mehr als 350. Das Unternehmen, das in 89 Ländern vertreten ist, hat auch in Österreich Filialen. Wie viele der Jobs jetzt wackeln, war zunächst unklar.