Die Ukraine ausbluten

Das Beste, was Kiew erreichen kann, ist, dass die Kampfhandlungen aus Kriegsmüdigkeit an einem Frontverlauf „einschlafen“ - ohne Friedensvertrag; sozusagen ein Zypern in Großformat. Dort hat die Türkei 1974 den Norden besetzt. Die internationale Gemeinschaft kann damit leben, die Griechen auf Zypern weniger.