Russen geht wohl ab 2025 militärisch die Luft aus

Abnutzungsgefechte als taktisches Kalkül

Derzeit verfolge Russland den Plan, den Druck an der Front fortzusetzen, um die Munitions- und Personalreserven in der Ukraine zu erschöpfen. Dazu werde versucht, die Entschlossenheit der internationalen Partner zu brechen, weiterhin militärische Hilfe an die Ukraine zu senden - versiegen dann die Kapazitäten der Angegriffenen, werde wieder mit Gewinnen auf dem Schlachtfeld durch die Russen zu rechnen sein.