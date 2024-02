50.000 € für Letzte Generation in nur 6 Stunden

Teilnahme an nationalen Wahlen keine Voraussetzung

„Sonstige politische Vereinigungen“ müssen eine mitgliedschaftliche Organisation sein, an der politischen Willensbildung teilnehmen, auf die Mitwirkung in Volksvertretungen ausgerichtet sowie in mindestens einem der EU-Mitgliedstaaten tätig sein. Eine Teilnahme an anderen nationalen oder kommunalen Wahlen ist nicht Voraussetzung für das Antreten bei der Europawahl.