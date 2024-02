Mehrkämpferin reagiert auf überraschende Kritik

Mit 4008 Punkten war Chiara Schuler am vorigen Wochenende bei der Hallen-Mehrkampfstaatsmeisterschaft in Linz nur 13 Punkte hinter ihrer persönlichen - vor zwei Jahren ebenfalls in Linz aufgestellten - Bestleistung zurückgeblieben. Damals hatte sich die Hörbranzerin damit die Bronzemedaille geholt, diesmal reichte ihre Leistung „nur“ zu Rang fünf.