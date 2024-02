Tierchen zugelaufen, vermisst und auf Heimatsuche!

Zugelaufen!

Diese getigerte Schönheit wurde Anfang Februar in St. Jakob in Haus bei den Wanderwegen nach Eiblberg aufgegriffen. Sie ist circa zwei bis drei Jahre alt, nicht gechippt und außerdem sehr zutraulich. Besonderes Merkmal ist ein kleiner Cut am Ohr. Die Katzendame wurde in das Tierheim in Wörgl gebracht, wo sie nun geduldig auf ihre Besitzer wartet. Wer vermisst die Samtpfote mit den schönen Kulleraugen oder weiß, zu wem sie gehört? Kontakt unter der Telefonnummer 0664/8495351.