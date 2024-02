Warum Kindberger Asylheim weiter Zankapfel bleibt

Protestmärsche, Unterschriftenaktionen und eine Kundgebung mit FPÖ-Chef Herbert Kickl: Noch bevor das Asylheim in Kindberg seine Tore öffnete, gingen die Wogen in der obersteirischen Stadt hoch. Nun sorgte eine Evakuierungsaktion wieder für helle Aufregung - am Faschingsdienstag hatte eine 27-jährige Somalierin in ihrem Zimmer Feuer gelegt, es gab insgesamt fünf Verletzte. Wir wollten daher wissen: Wie ist aktuell die Stimmung in der Bevölkerung?