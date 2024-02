Was haben Sie aus Ihrer ersten Beziehung gelernt?

Die erste Liebe bleibt oft unvergesslich, doch hält sie auch ein Leben lang? In der heutigen Ausgabe unserer Community-Serie „Hand aufs Herz“ laden wir Sie ein, Ihre persönlichen Geschichten zu teilen. Sind Sie noch mit Ihrer ersten Liebe zusammen? Was haben Sie in dieser Zeit über Beziehungen und sich selbst gelernt? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!