Platzgummer will mit Flag-Nationalteam zu Olympia!

Ab 2020 im Trainingskader der New York Giants

Platzgummer war 2020 über das International Player Pathway Program (IPPP) der NFL in den Trainingskader der New York Giants gekommen. Drei Jahre war der Runningback danach beim Traditionsteam engagiert, kam auch in mehreren Testspielen zum Zug. Für einen Einsatz in der regulären Saison reichte es allerdings nicht.