American Football

Platzgummer will mit Flag-Nationalteam zu Olympia!

Sport-Mix
26.02.2026 15:05
Sandro Platzgummer
Sandro Platzgummer(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der frühere NFL-Legionär Sandro Platzgummer hat seine Karriere im Tackle-Football beendet, will aber mit Österreichs Nationalteam in der kontaktlosen Variante Flag Football zu den Olympischen Spielen 2028 nach Los Angeles!

0 Kommentare

„Es war keine leichte Entscheidung, einen so großen Teil meines Lebens hinter mir zu lassen“, erklärte Platzgummer in einer Verbandsaussendung. Letztes Spiel des 27-jährigen Tirolers mit Vollkontakt war das gewonnene EM-Finale Ende Oktober gegen Finnland.

Ab 2020 im Trainingskader der New York Giants
Platzgummer war 2020 über das International Player Pathway Program (IPPP) der NFL in den Trainingskader der New York Giants gekommen. Drei Jahre war der Runningback danach beim Traditionsteam engagiert, kam auch in mehreren Testspielen zum Zug. Für einen Einsatz in der regulären Saison reichte es allerdings nicht.

2028 soll es zurück in die USA gehen, dann ist Flag Football erstmals olympisch. Platzgummer will laut Verbandsangaben um einen Platz im AFBÖ-Nationalteam kämpfen, für das Mitte August bei der WM in Düsseldorf die erste Chance besteht, einen Olympia-Startplatz zu erobern.

Sport-Mix
26.02.2026 15:05
