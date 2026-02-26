Platzgummer will mit Flag-Nationalteam zu Olympia!

Der frühere NFL-Legionär Sandro Platzgummer hat seine Karriere im Tackle-Football beendet, will aber mit Österreichs Nationalteam in der kontaktlosen Variante Flag Football zu den Olympischen Spielen 2028 nach Los Angeles!
„Es war keine leichte Entscheidung, einen so großen Teil meines Lebens hinter mir zu lassen“, erklärte Platzgummer in einer Verbandsaussendung. Letztes Spiel des 27-jährigen Tirolers mit Vollkontakt war das gewonnene EM-Finale Ende Oktober gegen Finnland.
Ab 2020 im Trainingskader der New York Giants
Platzgummer war 2020 über das International Player Pathway Program (IPPP) der NFL in den Trainingskader der New York Giants gekommen. Drei Jahre war der Runningback danach beim Traditionsteam engagiert, kam auch in mehreren Testspielen zum Zug. Für einen Einsatz in der regulären Saison reichte es allerdings nicht.
2028 soll es zurück in die USA gehen, dann ist Flag Football erstmals olympisch. Platzgummer will laut Verbandsangaben um einen Platz im AFBÖ-Nationalteam kämpfen, für das Mitte August bei der WM in Düsseldorf die erste Chance besteht, einen Olympia-Startplatz zu erobern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.