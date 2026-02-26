Frau erstochen: U-Haft über 14-Jährige verhängt

Bluttat unter Einfluss von Xanax?

Die Staatsanwaltschaft Wien hat bereits ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Ein Sachverständiger soll klären, ob die 14-Jährige zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war. Geprüft wird auch, ob eine mögliche völlige Berauschung vorlag. Laut bisherigen Informationen soll sie zehn Tabletten des Medikaments „Xanax“ eingenommen haben, ein angstlösendes Beruhigungsmittel. Auf dieser Grundlage soll entschieden werden, ob eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum notwendig ist. Die U-Haft gilt vorerst bis 12. März.