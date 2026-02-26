Vorteilswelt
Rauschmittel im Spiel?

Frau erstochen: U-Haft über 14-Jährige verhängt

Wien
26.02.2026 14:40
Das Landesgericht Wien hat U-Haft über die psychisch kranke 14-Jährige verhängt, die eine ...
Das Landesgericht Wien hat U-Haft über die psychisch kranke 14-Jährige verhängt, die eine Pensionistin am Montag erstochen haben soll.(Bild: Zwefo)
Porträt von Sophie Pratschner
Porträt von Sandra Beck
Von Sophie Pratschner und Sandra Beck

Nach der Festnahme einer erst 14-Jährigen, die unter dringendem Tatverdacht steht, eine Pensionistin am Friedhof Baumgarten in Wien-Penzing erstochen zu haben, wurde nun Untersuchungshaft über die Teenagerin verhängt. Der Grund: Tatbegehungsgefahr!

Noch am Mittwoch war unklar, ob die tatverdächtige 14-Jährige in U-Haft kommt oder direkt in ein forensisch-therapeutisches Justizzentrum überstellt wird. Laut Staatsanwältin Nina Bussek wurde am selben Tag ein Antrag auf U-Haft gestellt. Das zuständige Gericht hat diesem Antrag am Donnerstag aufgrund Tatbegehungsgefahr stattgegeben, wie Gerichtssprecherin Christina Salzborn gegenüber der „Krone“ bestätigt. 

Bluttat unter Einfluss von Xanax?
Die Staatsanwaltschaft Wien hat bereits ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben. Ein Sachverständiger soll klären, ob die 14-Jährige zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war. Geprüft wird auch, ob eine mögliche völlige Berauschung vorlag. Laut bisherigen Informationen soll sie zehn Tabletten des Medikaments „Xanax“ eingenommen haben, ein angstlösendes Beruhigungsmittel. Auf dieser Grundlage soll entschieden werden, ob eine Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum notwendig ist. Die U-Haft gilt vorerst bis 12. März.

Nahe dem Grab ihrer Eltern soll die 64-Jährige von der 14-Jährigen angegriffen worden sein.
Nahe dem Grab ihrer Eltern soll die 64-Jährige von der 14-Jährigen angegriffen worden sein.(Bild: Zwefo)

14-Jährige sitzt in Wien-Josefstadt ein 
Die 14-Jährige befindet sich derzeit in der Spitalsabteilung Josefstadt und wird dort auch videoüberwacht. Die unter Obsorge der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) stehende 14-Jährige war in der Vergangenheit immer wieder in stationärer sowie ambulanter Behandlung wegen Eigengefährdung gewesen.

Vor der Haftrichterin machte die 14-Jährige laut Salzborn keine weiteren Angaben zur Tat, eine Verteidigerin und die Mutter der jungen Frau waren bei der Vernehmung anwesend. Bis das psychologische Gutachten vorliegt, wird es voraussichtlich mehrere Wochen dauern.

Lesen Sie auch:
Andrea G. wurde am Baumgartner Friedhof attackiert und mit Messerstichen „hingerichtet“. Die ...
Psychiatrie im Fokus
Mord auf Wiener Friedhof: Jetzt geht die Angst um
26.02.2026
Nach Friedhofsmord
U-Haft für 14-Jährige beantragt, Rätsel um Motiv
25.02.2026
Mord auf Friedhof
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
24.02.2026

Die Bluttat am Montagnachmittag löste eine Welle des Entsetzens in der Bevölkerung aus. Die 64-Jährige war beim elterlichen Grab zu Besuch, als die 14-Jährige die Pensionistin offenbar zufällig auswählte. Die Frau hatte keine Chance und wurde später von einer Passantin mit zahlreichen Stich- und Schnittverletzungen entdeckt.

Obduktionsergebnis ausständig
Die psychisch auffällige Jugendliche wurde anschließend von der Polizei in der sozialpsychiatrischen Wohngemeinschaft festgenommen, in der sie seit November lebte. Sie gilt als dringend tatverdächtig. Laut der MA 11 war sie zuvor nicht polizeilich wegen Straftaten in Erscheinung getreten. Eine Obduktion der Leiche wurde bereits in Auftrag gegeben. Ein Ergebnis ist noch ausständig.

Wien
26.02.2026 14:40
Ähnliche Themen
Wien
Staatsanwaltschaft
Loading
Wien
