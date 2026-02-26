Vorteilswelt
Nachfolge geklärt

Paukenschlag! Formel-1-Legende beendet Karriere

Formel 1
26.02.2026 14:35
Mario Isola (links, neben Ferrari-Pilot Charles Leclerc)
Mario Isola (links, neben Ferrari-Pilot Charles Leclerc)(Bild: EPA/Zsolt Czegledi)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Er mag nie selbst als Pilot für atemberaubende Rundenzeiten gesorgt haben, aber in der Formel 1 ist er seit Jahren ein bunter Hund, der Herr über weiche bis harte Reifen, schlichtweg das Gesicht von Pirelli gewesen – völlig überraschend ist der Abschied von Mario Isola per kommendem Sommer bekannt gegeben worden!

Der 56-Jährige ist seit 1996 für den italienischen Reifen-Konzern tätig und hatte sich im Lauf der Jahre bis zum Motorsportchef hochgearbeitet. Kaum ein Grand Prix der vergangenen Saisonen war über die Bühne gegangen, ohne dass Isola erklären hatte müssen, mit welchen Reifen der alleinige Formel-1-Ausstatter Pirelli an den Schauplatz der Rennen gekommen war – oder welche Reifen-Strategien aus seiner Sicht die idealsten sein würden.

Mario Isola
Mario Isola(Bild: GEPA)

„Neue berufliche Herausforderungen!“
„Das Unternehmen dankt Mario Isola, der noch bis zum 1. Juli bei Pirelli bleiben wird, für seinen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung des Geschäftsbereichs Motorsport, den er mit großem Engagement und großer Leidenschaft geleistet hat“, so Pirelli in einer Erklärung zum Ende der Ära Isola. Der Italiener selbst kommt in der Erklärung zwar nicht zu Wort, allerdings heißt es, dass er „sich neuen beruflichen Herausforderungen“ stellen wolle ...

Mario Isola
Mario Isola(Bild: GEPA)

Die Nachfolge von Isola bei Pirelli wird Dario Marrafuschi antreten, der seit 2008 für den Reifen-Hersteller wirkt und davor lange Jahre bei Ferrari tätig gewesen war. Bis Juli werde er von Isola auf seinem neuen Posten eingearbeitet, „um einen reibungslosen und effektiven Übergang zu gewährleisten“.

Formel 1
26.02.2026 14:35
