Paukenschlag! Formel-1-Legende beendet Karriere

Der 56-Jährige ist seit 1996 für den italienischen Reifen-Konzern tätig und hatte sich im Lauf der Jahre bis zum Motorsportchef hochgearbeitet. Kaum ein Grand Prix der vergangenen Saisonen war über die Bühne gegangen, ohne dass Isola erklären hatte müssen, mit welchen Reifen der alleinige Formel-1-Ausstatter Pirelli an den Schauplatz der Rennen gekommen war – oder welche Reifen-Strategien aus seiner Sicht die idealsten sein würden.