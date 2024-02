Beim „Pudertanz“ machte auch Ex-Bürgermeister mit

Die Salzkammergütler haben Humor - auch wenn er teilweise etwas gallig ist. Beim großen Faschingsumzug am Dienstag in Bad Ischl wurde natürlich der „Pudertanz“ der Kulturhauptstadtjahr-Eröffnung kräftig durch den Kakao gezogen. Auch Alt-Stadtchef Hannes Heide bewies Humor und drehte am Wagen ein Tänzchen.