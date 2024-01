Pudertanz: Warum ärgern nackte Tatsachen so viele?

Nackte Tatsachen als öffentliches Ärgernis: Der „Pudertanz“ von Choreografin Doris Uhlich bei der Eröffnung des Kulturhauptstadtjahres 2024 in Bad Ischl sorgt vor allem im Salzkammergut weiter für viel „Gesprächsstoff“, um es höflich zu formulieren. Wir wollten wissen, warum die Aufregung an den echten und den Online-Stammtischen wie den Facebook-Gruppen gar so groß ist.