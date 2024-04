Hitze auf Philippinen stellt „extreme Gefahr“ dar

Aufgrund von Hitzerekorden wurden auf den Philippinen am Montag und Dienstag alle öffentlichen Schulen geschlossen. Das Wetteramt warnte vor gefährlichen HitzeindexWerten, wobei einige Gebiete bereits „extreme Gefahr“ darstellten. In der Stadt Iba wurde am Sonntag ein rekordverdächtiger Hitzeindex von 53 Grad gemessen.