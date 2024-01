Kulturhauptstadt: Nach Höhepunkt nackte Irritation

Skifoahn an erster Stelle

Zweifellos ein Magnet war die Kunstausstellung im Sudhaus mit „kunst mit salz und wasser“. Das alte Salinengebäude konnte sich erstmals als Kulturtreffpunkt unter Beweis stellen. Nun erscheint der Plan, es nach 2024 in ein Kulturhaus umzuwandeln, plausibel und greifbar. Doch ebenso erfüllte sich am Eröffnungswochenende Dilettantentum. Der größte Fehler: Die Eröffnung der Kulturhauptstadt auf das gleiche Wochenende zu legen, an dem ganz Österreich die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel inhaliert.