Schwimmbäder müssen nicht trocken bleiben

Infrastruktur wäre zuerst überlastet

Aber gibt es überhaupt genug Wasser, um so viele Pools zu füllen, und kann die Infrastruktur bei solchen Wassermengen mithalten? Obwohl es im März nur halb so viel Niederschlag wie im langjährigen Mittel gab (die „Krone“ berichtete), hat der niederschlagsreiche April Linderung gebracht. Daher gibt es vorerst Entwarnung: „Grundsätzlich ist das eher ein Thema der Infrastruktur“, beruhigt Susanne Gillhofer von der Linz AG. „In den vergangenen 15 Jahren hat es in unserem Versorgungsgebiet nur einmal eine Ausnahme gegeben, und diese Gemeinde hat dann eine Staffelung eingeführt.“