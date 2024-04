„Man ist nie zu alt, um schön und fesch zu sein“

Die Künstlerin Catherine Ebser bat in den letzten Wochen „reife Models“ im Salzkammergut vor die Kamera. Mit etwas Styling und Make-up lockte sie Selbstbewusstsein hervor und bannte Lebensträume und Herzensmomente in Fotos. Ein Best-of dieser „Åhnlroas“ ist nun im Sisi-Park in Bad Ischl zu sehen.