Schneesturm-Apokalypse in Boston und New York

In der Küstenstadt Scituate in Massachusetts ist man überzeugt, dass die angekündigten Windgeschwindigkeiten Stromleitungen zu Fall bringen würden. Die Vorbereitungen auf die extremen Wettereignisse sind ein regelrechter Kraftakt - dennoch zeigen sich die Bewohner relativ entspannt: „Ja, es gibt an fünf Tagen im Jahr einige Stürme, aber man stellt sich darauf ein und lebt sein Leben weiter“, zitiert NBC Boston einen Betroffenen.