Lei, lei-der politisch korrekt

Den Mächtigen den Spiegel vorhalten

ANDERERSEITS stimmt, was Konrad Paul Liessmann - hierzulande nach dem Ableben des unvergessenen Nonkonformisten Rudolf Burger wohl der Hohepriester der Philosophie - in einem kurzen Essay zum Thema Fasching festgestellt hat: Wir leben in einer „ironiefreien Welt“, in der „Betroffenheit“ gezeigt werden müsse bei jedem Verstoß gegen die zeitgenössische Political Correctness.