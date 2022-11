„Wir dürfen uns das Lachen nicht nehmen lassen!“

Ab heute haltet Ihr den Schlüssel des Rathauses in Händen. Gibt ihn der Bürgermeister freiwillig her?

Sie: Bisher haben wir es immer geschafft, ihn zu bekommen. Das liegt an unserer Proklamation, die wir sogar neu geschrieben haben. Wir bitten innig darum, den Fasching, so wie es Brauch vorsieht, ausleben zu dürfen. Lasst und wieder tanzen, feiern und scherzen! Das ist ganz wichtig. Und wir schicken die Politiker natürlich in den Urlaub.

Er: Die freuen sich bestimmt darüber.