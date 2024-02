Auf dem Flughafen so viel los wie in einer Stadt

Eine Punktlandung! Das trifft auf viele Mitarbeiter in Wien-Schwechat zu. Sie sind mit ihrem Job höchst zufrieden. Mit mehr als 20.000 Beschäftigten ist der Airport ein internationaler Verkehrsknotenpunkt. Allein bei der Flughafen Wien AG sind 5000 Mitarbeiter tätig. Fast 500 davon, also zehn Prozent, kommen aus dem Burgenland. Die pannonische Belegschaft führen 314 Mitarbeiter aus dem Bezirk Neusiedl und 91 aus Eisenstadt-Umgebung an. Stark vertreten ist auch der Bezirk Oberpullendorf, gefolgt von Mattersburg. Zwei Beschäftigte pendeln sogar aus Güssing zum Airport.