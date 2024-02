Erst der Frühling öffnet die eisigen Lawinengräber

Rückblende auf den 23. Dezember 2023: Ein Pitztaler (46) will am Kaunergrat in St. Leonhard eine kleine Runde mit den Tourenski unternehmen. Bei Lawinenwarnstufe 4 löst sich plötzlich von der mächtigen Rofelewand (3353 m) eine Staublawine. Sie verschüttet den Sportler in rund 2000 Meter Höhe zwischen der Arzler Alm und dem Rappenkopf.