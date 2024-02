„Demaku ist kein gewöhnlicher 24-jähriger Spieler“

Selten hat man in Altach einen Spieler erlebt, der am Tag vor seinem ersten Spiel für die Rheindörfler seiner Freude darüber so sichtbar freien Lauf lässt. Der von Sturm Graz geholte Mittelfeldspieler kann nach einem halben Jahr, in dem er nie zum Einsatz gekommen ist, seine Freude nicht verhehlen. „Es ist ein unglaublich gutes Gefühl, morgen wieder in der Bundesliga auflaufen zu dürfen“, sagt Vesel Demaku.