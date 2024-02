Getürmter Häftling radikalisierte sich in Haft

Der am vergangenen Freitag aus einem Wiener Spital geflüchtete mutmaßliche Anhänger der Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS), der tags darauf von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) gefasst werden konnte und seither wieder in U-Haft sitzt, dürfte sich ausgerechnet in seiner letzten Strafhaft radikalisiert und für den IS betätigt haben.