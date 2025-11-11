Schwerer Rad-Crash in Wien: Mann kämpft um Leben

Dramatischer Unfall am Schottenring in der Wiener Innenstadt! Zwei Radfahrer waren Montagvormittag unabhängig voneinander am Radweg unterwegs und überquerten die Kreuzung Wipplingerstraße bei Grün, als es zu einem fatalen Zusammenstoß kam ...
Plötzlich bog ein 59-Jähriger auf der Kreuzung mit dem Rad nach links ab – direkt in Richtung Schutzweg zur Peregringasse. Dabei krachte er mit einem anderen Radfahrer zusammen.
Beide Männer stürzten schwer. Die Berufsrettung war rasch zur Stelle und versorgte die Verletzten noch am Unfallort. Während ein Beteiligter mit leichten Blessuren davonkam, wurde der 59-Jährige mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.
