Wien: Geflüchteter Häftling soll IS-Anhänger sein

Nicht nur, dass der „junge Erwachsene“ wegen Raub und Körperverletzung in der Justizanstalt Wiener Neustadt saß, er dürfte auch im Zusammenhang mit terroristischen Straftaten einiges auf dem Kerbholz haben. So soll es sich bei dem Mann um einen Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat handeln, die immer wieder für Anschläge in Europa verantwortlich zeichnete und in Syrien und dem Irak für Angst und Schrecken sorgte.