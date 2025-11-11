Lohndumping als profitables Geschäftsmodell

Eine neue Studie von L&R Sozialforschung im Auftrag der Wiener Arbeiterkammer zeigt deutlich: Seit der Reform des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz im Jahr 2021 sind die Strafen für die Unterentlohnung gesunken – und zwar spürbar. Eine Gesetzesnovelle war aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes notwendig geworden, ging laut AK-Experte Walter Gagawczuk aber zu weit. Mit negativen Folgen für die Arbeitnehmer.