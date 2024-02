Traurige Gewissheit: Vermisster Snowboarder tot

Wie die Polizei berichtet, wurde ein 44-jähriger Deutscher, der in Dornbirn lebte, tot am Bödele (Schwarzenberg) gefunden. Der 44-Jährige war offenbar bereits am 20. Jänner am Bödele snowboarden. Als er einige Tage später nicht bei einem vereinbarten Termin auftauchte, wurde er als vermisst gemeldet. Es gab zu diesem Zeitpunkt keinen Hinweis auf seinen Verbleib.