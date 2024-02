Das bieten S-Link-Betreiber den Salzburgern an

Während Rathausrisse-Aufdecker Christoph Ferch jetzt auch für das Schloss Mirabell eine Untersuchung fordert, denkt der Salzburger Knittel schon an den tatsächlichen Bau. Der ist in seinen Augen bedenkenlos: „Salzburg ist nicht die Stadt mit dem kompliziertesten Untergrund. In Singapur etwa, wo ein Teil unserer Planer einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung geleistet hat, da war im Untergrund alles flüssig und es ist auch gut gegangen!“