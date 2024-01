„Existenzangst“ soll aus Wien verschwinden

„Was geht da ab?“

Die Stadt will laut Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr nun vermehrt „Personen gezielt unterstützen und Familien entlasten“. Laut Sozialstadtrat Peter Hacker hat man sich „in das Thema Teuerung eingegraben, um herauszufinden: Was geht da ab?“ Er betonte, mit den Jahresschwerpunkten - vieles davon war bereits in Vorbereitung oder ist schon beschlossen - wolle man bisherige Schritte gegen die Teuerung „von punktuellen Maßnahmen in ein stabiles System überführen“ - mit dem Ziel: „Alle Wienerinnen und Wiener müssen immer in der Lage sein, ihre Wohnungen bezahlen zu können, ohne ständig von Existenzängsten belastet zu sein.“